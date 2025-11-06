Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:05

Россиянам назвали главное условие успешного ремонта в квартире

Бизнесмен Васильев: для успешного ремонта в квартире важно создать дизайн-проект

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного проведения ремонта в квартире необходимо разработать дизайн-проект, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, важно заключать официальный договор с полным списком всех чертежей и визуализаций, чтобы избежать обмана.

Важность дизайн-проекта невозможно переоценить. Прежде всего это не просто красивые картинки, а комплексный технический и финансовый документ, который служит инструкцией для строителей и подробным планом действий для вас. Без него любая первоначальная смета от подрядчика превращается в грубую прикидку. Могут ли обмануть при заказе дизайна? К сожалению, да, и риски здесь вполне реальны. Самый распространенный подводный камень — это так называемый неполный проект, когда вам под видом готового продукта продают лишь трехмерные визуализации, — поделился Васильев.

Он подчеркнул, что рабочий проект обязательно должен включать пакет документации, в который входят планы демонтажа и монтажа стен, потолков с привязками светильников, размещения розеток и выключателей, освещения, полов и ведомость отделочных материалов. По словам эксперта, без этих чертежей проект теряет свою практическую ценность.

Начните с составления собственного технического задания для дизайнера, так называемого брифа, где подробно опишите свой образ жизни, пожелания по стилю и функционалу. Затем при выборе специалиста обращайте внимание не столько на красоту картинок в его портфолио, сколько на наличие там примеров рабочих чертежей, — добавил Васильев.

Эксперт отметил, что крайне важно активно участвовать в процессе, особенно на стадии эскизов и планировок. В данном случае, по его словам, необходимо мысленно пройтись по будущей квартире и проверить, все ли продумано, будет ли удобно жить в этом пространстве.

Ранее эксперт в области индивидуального жилищного строительства Константин Пулькин заявил, что покупка квартиры часто требует от россиян дополнительных вложений в ремонт и обустройство. По его словам, помимо стоимости жилья, покупатели сталкиваются с рядом скрытых расходов, которые значительно увеличивают общие затраты.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
