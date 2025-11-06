На Северном Кавказе отменили режим беспилотной опасности В Кабардино-Балкарии и Дагестане отменили режим беспилотной опасности

В Кабардино-Балкарии был отменен режим беспилотной опасности, который объявлялся ранее, сообщил глава региона Казбек Коков. Аналогичную информацию передал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, а также региональное управление МЧС в Дагестане.

На территории Кабардино-Балкарии отбой беспилотной опасности, — указал Коков.

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлялся на территории регионов в ночные и утренние часы. В Ставропольском крае опасность была объявлена в 02:08 мск, а в Дагестане — в 03:28 мск.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Был поврежден многоквартирный дом, пострадали остекления соседних зданий.

Во время атаки в области погиб мирный житель. Бочаров уточнил, что дрон повредил 24-этажный жилой дом на улице Гаря Хохолова. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Губернатор принес соболезнования родным и близким умершего.