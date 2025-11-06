Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 08:06

На Северном Кавказе отменили режим беспилотной опасности

В Кабардино-Балкарии и Дагестане отменили режим беспилотной опасности

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В Кабардино-Балкарии был отменен режим беспилотной опасности, который объявлялся ранее, сообщил глава региона Казбек Коков. Аналогичную информацию передал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, а также региональное управление МЧС в Дагестане.

На территории Кабардино-Балкарии отбой беспилотной опасности, — указал Коков.

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлялся на территории регионов в ночные и утренние часы. В Ставропольском крае опасность была объявлена в 02:08 мск, а в Дагестане — в 03:28 мск.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Был поврежден многоквартирный дом, пострадали остекления соседних зданий.

Во время атаки в области погиб мирный житель. Бочаров уточнил, что дрон повредил 24-этажный жилой дом на улице Гаря Хохолова. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Губернатор принес соболезнования родным и близким умершего.

Кабардино-Балкария
Дагестан
Ставропольский край
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.