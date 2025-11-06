Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 07:57

«Князь Вещий Олег» начал обманывать ВСУ на передовой

В зоне СВО начали применять обманывающий ВСУ дрон-разведчик «Князь Вещий Олег»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В зоне СВО начали применять новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО), заявил гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, основная задача нового дрона — разведка, он способен работать на дистанции до 45 километров, передает ТАСС. При этом его внешний вид часто обманывает ВСУ, которые принимают его за свой беспилотник.

У КВО оказалась неожиданно высокая выживаемость по той простой причине, что украинцы попросту путают его с некоторыми своими бортами, на которые аппарат оказался похож чисто внешне. Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах, — рассказал Чадаев.

Глава научного центра отметил, что «Князь Вещий Олег» неприхотлив в ремонте, новые детали можно напечатать даже на 3D-принтере. При этом, добавил он, аппарат может выполнять тот же спектр задач, что и дорогостоящие беспилотники-разведчики.

Ранее легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подали на сертификацию в Росавиацию и Авиарегистр РФ. Макетная комиссия была успешно пройдена, а получение документа запланировано на 2029 год.

Россия
ученые
БПЛА
разработки
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.