«Князь Вещий Олег» начал обманывать ВСУ на передовой

В зоне СВО начали применять новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег» (КВО), заявил гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, основная задача нового дрона — разведка, он способен работать на дистанции до 45 километров, передает ТАСС. При этом его внешний вид часто обманывает ВСУ, которые принимают его за свой беспилотник.

У КВО оказалась неожиданно высокая выживаемость по той простой причине, что украинцы попросту путают его с некоторыми своими бортами, на которые аппарат оказался похож чисто внешне. Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах, — рассказал Чадаев.

Глава научного центра отметил, что «Князь Вещий Олег» неприхотлив в ремонте, новые детали можно напечатать даже на 3D-принтере. При этом, добавил он, аппарат может выполнять тот же спектр задач, что и дорогостоящие беспилотники-разведчики.

Ранее легкий многоцелевой самолет ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подали на сертификацию в Росавиацию и Авиарегистр РФ. Макетная комиссия была успешно пройдена, а получение документа запланировано на 2029 год.