Котел для ВСУ в ДНР

Около 5000 украинских военных могут оказаться в окружении в районе Северска в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, после взятия села Серебрянка российские войска продолжают наступление с нескольких направлений, пытаясь замкнуть кольцо вокруг города.

По информации канала, на флангах у Спорного и Ивано-Дарьевки действуют подразделения 123-й мотострелковой бригады и «БАРС-16», а с юга наступает 88-я бригада. Украинские 10, 54, 81 и 109-я бригады ВСУ пытаются сдерживать натиск, но российские силы постепенно оттесняют их к Северску, перерезая пути снабжения — аналогично ситуации под Купянском, Покровском и Константиновкой. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Также ВСУ теряют свои позиции в соседней Луганской Народной Республике. По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, противник почти полностью вытеснен из Серебрянского лесничества. Он пояснил, что этот район был зоной активных боев — ВСУ регулярно направляли туда силы.

«У нас шли контрнаступательные действия друг против друга: то мы их выдавливали, то они обратно возвращали эти участки в силу разных обстоятельств. На данный же момент мы можем констатировать, что Серебрянское лесничество почти полностью зачищено», — сказал он.

Командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам сообщил, что украинские военные поджигают свои позиции в Серебрянском лесничестве, покидая их. По его словам, таким образом ВСУ уничтожают блиндажи и другие укрепления перед отходом. Также противник сбрасывает на российские позиции бутылки с отравленной водой и другие опасные предметы.

«Скидывают „колокольчики“, воду отравленную, сигареты, „Лепестки“, все скидывают, что у них есть», — рассказал боец батальона «Ахмат» с позывным Ричик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Пресс-служба ВВО/ТАСС

Вспышка туберкулеза в бригаде ВСУ

Тем временем в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ зафиксирована вспышка туберкулеза. Как сообщили источники в российских силовых структурах, это стало одной из причин снижения активности украинских войск на Харьковском направлении. В настоящее время в бригаде проводится расследование, а волонтеры экстренно закупают медикаменты.

«На Харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ», — говорится в сообщении.

Ухудшились позиции ВСУ и в городе Купянске Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения вышли на северную окраину населенного пункта, достигнув парка имени Комсомола.

«В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось», — указал он.

По его словам, украинской стороне необходима перегруппировка сил, однако соответствующих решений от командования пока не последовало. Минобороны РФ официально не комментировало эти данные.

«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ

В Волчанске Харьковской области ВС РФ ударили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» по позициям ВСУ. На кадрах запечатлены три мощных взрыва. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали, однако рассказали о другом ударе.

Так, операторы БПЛА из состава новороссийского соединения ВДВ атаковали группу украинских военных на Ореховском направлении в Запорожской области с помощью FPV-дронов и сбросов с беспилотников. По данным ведомства, украинские солдаты пытались укрыться в подвале заброшенного здания. После их обнаружения бойцы оперативно нанесли удар с воздуха, в результате чего постройка обрушилась.

«Было обнаружено перемещение группы украинских националистов. Десантники незамедлительно приступили к их отработке сбросами с коптеров и ударными FPV-дронами», — сказано в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие бойцы ВС РФ в ходе стрелкового боя идентифицировали противника по иностранной речи. Военнослужащий с позывным Зема рассказал, что его подразделение столкнулось с поляками и румынами.

«Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами. <…> Да, слышны были разговоры, речь иностранная», — сказал Зема.

По его оценке, морально-психологическое состояние наемников крайне нестабильно. Он подчеркнул, что иностранные бойцы воюют исключительно за деньги, без идеологической мотивации, в отличие от российских военных.

Боец против спецназа ГУР

Боец российской группировки «Днепр» с позывным Увар спас раненого товарища и вынудил отступить спецназ ГУР Минобороны Украины, совершив маневр в тыл противника. Как рассказал заместитель командира батальона с позывным Соловей, это произошло 9 мая при отражении атаки ВСУ на село Малые Щербаки в Запорожской области.

«Выполнял задачу по закреплению и отражению атаки противника и в процессе эвакуировал раненого бойца. Наш солдат выполнил первоочередную задачу, спас жизнь сослуживца, эвакуировав его в желтую зону, после чего Увар вернулся, осуществил заход с фланга и вступил в стрелковый бой», — сообщил командир.

