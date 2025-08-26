Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 08:16

Российский БПЛА похоронил бойцов ВСУ в подвале заброшенного дома

МО России: десантники уничтожили дронами группу ВСУ в Запорожской области

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Операторы дронов новороссийского соединения ВДВ поразили FPV-дронами и сбросами группу украинских солдат на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, противник пытался укрыться в подвале заброшенного дома.

Было обнаружено перемещение группы украинских националистов. Десантники незамедлительно приступили к их отработке сбросами с коптеров и ударными FPV-дронами, — сказано в публикации.

Уточняется, что операторы БПЛА завели FPV-дрон в подвальное помещение, где укрывались солдаты ВСУ. Постройка обрушилась, уничтожив украинских военных.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что полная зачистка Часова Яра от украинских формирований может потребовать нескольких недель. После завершения боевых действий саперные подразделения приступят к очистке территории от взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что бойцы ВДВ регулярно проводят воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Основное внимание уделяется обследованию лесных массивов.

