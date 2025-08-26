Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду Боец Ричик: ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников скидывают на позиции ВС России бутылки с отравленной водой, рассказал боец батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Ричик в беседе с РИА Новости. По его словам, они также минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе.

Скидывают «колокольчики», воду отравленную, сигареты, «лепестки», все скидывают, что у них есть, — сообщил он.

Ранее боец российской группировки «Днепр» с позывным Увар смог спасти раненого сослуживца и обратить в бегство спецназ ГУР Минобороны Украины, зайдя в тыл. Инцидент произошел 9 мая во время отражения атаки Вооруженных сил Украины на Малые Щербаки Запорожской области.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ практически полностью вытеснены из Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, этот район был зоной активных боев — противник регулярно направлял туда силы. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.