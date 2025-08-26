Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:57

Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду

Боец Ричик: ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС России в ЛНР

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников скидывают на позиции ВС России бутылки с отравленной водой, рассказал боец батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Ричик в беседе с РИА Новости. По его словам, они также минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе.

Скидывают «колокольчики», воду отравленную, сигареты, «лепестки», все скидывают, что у них есть, — сообщил он.

Ранее боец российской группировки «Днепр» с позывным Увар смог спасти раненого сослуживца и обратить в бегство спецназ ГУР Минобороны Украины, зайдя в тыл. Инцидент произошел 9 мая во время отражения атаки Вооруженных сил Украины на Малые Щербаки Запорожской области.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ практически полностью вытеснены из Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, этот район был зоной активных боев — противник регулярно направлял туда силы. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

ВСУ
вода
ВС РФ
ЛНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Девушка получила побои за видео на телефоне
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.