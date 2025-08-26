Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа

Российские регионы за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Обломки вражеского беспилотника упали на территории промзоны в Нижегородской области. Четыре человека получили ранения во время обстрелов Донбасса. Дроны противника совершили налет на Ленинградскую область, повредив гражданскую инфраструктуру. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

ВСУ за ночь атаковали дронами 15 регионов РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 15 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 43 дрона.

По данным ведомства, по шесть беспилотников было подавлено над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Еще пять воздушных целей уничтожили над Волгоградской, четыре — над Брянской, по три — над Орловской и Псковской и по два — над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, по одной воздушной цели силы ПВО ликвидировали над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями. Утром 26 августа противник запустил в сторону Крыма восемь БПЛА — все они были уничтожены.

Губернатор оценил последствия налета БПЛА ВСУ на Ленобласть

Обломки сбитых беспилотников упали на частный сектор в Сланцевском районе Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«Повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Дрон ВСУ совершил налет на промзону в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что обломки сбитого дрона упали на территории промзоны. Местные СМИ сообщили, что взрывы от работы ПВО были слышны в Дзержинске.

К востоку от города находится огромная промзона, в которой сосредоточены предприятия химической промышленности. Минобороны РФ не комментировало сведения о последствиях налета БПЛА противника.

В Ростовской области рассказали о последствиях налета БПЛА ВСУ

Средства ПВО сбили украинские беспилотники в пяти районах Ростовской области, заявил врио главы региона Юрий Слюсарь. Речь идет о Миллеровском, Кашарском, Неклиновском, Тарасовском и Чертковском районах, уточнил он. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Никто из людей не пострадал. В селе Новобессергеневка <…> в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушены стена и кровля», — написал губернатор в Telegram-канале.

ВСУ бросили сотни сослуживцев, отступая из Новогеоргиевки

Солдаты Вооруженных сил Украины бросили в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области сотни тел сослуживцев, сообщил замкомандира штурмовой роты 57-й группировки войск «Восток» с позывным Степа. ВС РФ освободили населенный пункт 20 августа.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — сказал военнослужащий.

По его словам, трупы массово сбрасывали в окопы перед отступлением. В Министерстве обороны РФ не комментировали эту информацию.

ВСУ скидывают отравленную воду на позиции ВС РФ в ЛНР

Солдаты ВСУ при помощи БПЛА скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал боец батальона Шрама спецназа «Ахмат» с позывным Ричик. «Скидывают „колокольчики“, воду отравленную, сигареты, „Лепестки“, все скидывают, что у них есть», — рассказал Ричик.

Более 70 украинских БПЛА атаковали Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 34 населенных пункта региона, применив артиллерию и 74 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных и четыре частных дома, здания двух предприятий, техническое оборудование, линии электропередачи, грузовой автомобиль и 19 легковых машин.

По словам губернатора, накануне утром украинские войска обстреляли Шебекино, пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали со множественными осколочными ранениями.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Пушилин назвал число пострадавших при ударах ВСУ по ДНР

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике был зафиксирован 21 случай ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреливали населенные пункты на Горловском и Донецком направлениях. Жилой дом, продовольственный магазин и несколько легковых автомобилей получили повреждения. Пострадали четыре мирных жителя.

«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета <…> ранения средней степени тяжести получили мужчины 2001, 1980, 1977 и 1976 гг. р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

