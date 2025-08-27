День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 14:17

В Италии обозначили главную обсуждаемую тему по Украине

Мелони: гарантии безопасности стали главной темой обсуждения для союзников Киева

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гарантии безопасности Киеву стали основной обсуждаемой темой для союзников Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на форуме в Римини. Речь идет о гарантиях по модели 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, — сейчас основное в обсуждениях, — подчеркнула Мелони.

По ее словам, итальянская сторона всегда отмечала, что надежные гарантии безопасности являются залогом мира на Украине. Мелони отметила, что это было утверждено на встрече, которая недавно прошла в Вашингтоне с участием европейцев, американцев и представителями Киева.

Ранее премьера Италии обвинили в неуважении к журналистам после ее заявления о нежелании общаться с прессой. Инцидент произошел во время встречи с лидерами США и Евросоюза в Белом доме.

Мелони также выступала против предложения президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал отправить на Украину миротворцев ЕС. Политик напомнила главе республике о количестве российских солдат, намекнув на невозможность превзойти его.

Джорджа Мелони
Италия
Украина
НАТО
