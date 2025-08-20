Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 11:29

Премьер-министра Италии обвинили в неуважении к журналистам

Федерация итальянской прессы обвинила Мелони в неуважении к журналистам

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федерация итальянской прессы обвинила премьер-министра страны Джорджу Мелони в неуважении после ее заявления о нежелании общаться с журналистами, сказано на сайте FNSI. В материале говорится, что инцидент произошел во время встречи с лидерами США и Евросоюза в Белом доме.

Это подтверждает нехватку уважения в отношении прессы… Общеизвестно, что премьер-министр не любит журналистов и вопросы прессы, — говорится в сообщении.

Ранее странное поведение Мелони на саммите НАТО вызвало среди пользователей Сети подозрения, что политик употребляет наркотики. На опубликованном видео глава правительства то шмыгает носом, то поджимает губы, то скалится, и все это сопровождается выпученными глазами.

До этого Мелони закатила глаза, услышав слова президента Франции Эммануэля Макрона. Это произошло во время саммита стран — участников «Большой семерки» (G7).

Также премьер-министр Италии высказалась против предложения главы Франции направить на Украину миротворческий контингент ЕС. Ее заявление прозвучало во время виртуального заседания «коалиции желающих», где обсуждались варианты поддержки Киева.

Джорджа Мелони
обвинения
журналисты
Италия
