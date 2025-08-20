Премьер-министра Италии обвинили в неуважении к журналистам Федерация итальянской прессы обвинила Мелони в неуважении к журналистам

Федерация итальянской прессы обвинила премьер-министра страны Джорджу Мелони в неуважении после ее заявления о нежелании общаться с журналистами, сказано на сайте FNSI. В материале говорится, что инцидент произошел во время встречи с лидерами США и Евросоюза в Белом доме.

Это подтверждает нехватку уважения в отношении прессы… Общеизвестно, что премьер-министр не любит журналистов и вопросы прессы, — говорится в сообщении.

Ранее странное поведение Мелони на саммите НАТО вызвало среди пользователей Сети подозрения, что политик употребляет наркотики. На опубликованном видео глава правительства то шмыгает носом, то поджимает губы, то скалится, и все это сопровождается выпученными глазами.

До этого Мелони закатила глаза, услышав слова президента Франции Эммануэля Макрона. Это произошло во время саммита стран — участников «Большой семерки» (G7).

Также премьер-министр Италии высказалась против предложения главы Франции направить на Украину миротворческий контингент ЕС. Ее заявление прозвучало во время виртуального заседания «коалиции желающих», где обсуждались варианты поддержки Киева.