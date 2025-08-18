Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мелони жестко ответила на одну идею Макрона по Украине

CDS: Мелони выступила против идеи Макрона о военном контингенте ЕС на Украине

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась против предложения президента Франции Эммануэля Макрона направить на Украину миротворческий контингент ЕС, сообщает Corriere della Sera (CDS). Ее заявление прозвучало во время виртуального заседания «коалиции желающих», где обсуждались варианты поддержки Киева.

По данным издания, французский лидер настаивает на прямом военном участии европейских стран в защите Украины. В ответ Мелони предложила альтернативу — предоставить гарантии безопасности по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. Она также поставила под сомнение реалистичность плана Макрона, спросив: «У России 1,3 млн солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей?».

Итальянский премьер предупредила о рисках эскалации, отметив, что гибель даже одного европейского военного может привести к вовлечению НАТО в конфликт. Параллельно она выразила обеспокоенность по поводу предстоящего саммита в Вашингтоне, где, по ее мнению, президент США Дональд Трамп может доминировать в повестке, оттеснив других лидеров.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.

Италия
Евросоюз
Украина
Джорджа Мелони
Эммануэль Макрон
