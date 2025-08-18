В Великобритании рассказали о своих ожидания от встречи Зеленского и Трампа

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.

Представители Киева и Европейского Союза намерены сообщить Трампу, что не готовы согласиться на ограничения украинских вооруженных сил, а также на ограничения европейской военной помощи, включая дальнобойные ракеты и системы ПВО.

В то же время Евросоюз получил обнадеживающие сигналы от слов президента США о планируемых гарантиях безопасности для Украины. Несмотря на отсутствие ожиданий о заключении сделки, стороны продолжают активное взаимодействие в поисках мирного решения конфликта.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.