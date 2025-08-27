День знаний — 2025
27 августа 2025 в 19:37

Гендиректора «Евростроя» арестовали по делу о хищениях под Белгородом

Суд арестовал гендиректора «Евростроя» по делу врио курского замглавы Базарова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Генеральный директор строительной компании «Еврострой» Эдгард Херимян заключен под стражу по уголовному делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Заседание Мещанского районного суда Москвы проводилось в закрытом режиме без присутствия представителей средств массовой информации.

Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), на 1 месяц 27 суток, — огласила постановление судья.

Херимян проходит по делу вместе с врио заместителя губернатора Курской области Владимиром Базаровым, который также был арестован. Оба фигуранта обвиняются в совершении преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Базарова до 25 октября. В МВД РФ уточнили, что против чиновника и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела.

По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений. При этом следствие попросило суд избрать для еще одного фигуранта дела — главы АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергея Серебрянского — домашний арест.

