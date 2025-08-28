День знаний — 2025
28 августа 2025 в 01:28

SHOT сообщил, что над Севастополем прогремели взрывы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Севастополем прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, работает ПВО. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Жители рассказали SHOT, что около 23 часов прозвучало несколько громких взрывов в стороне Камышовой бухты. Также SHOT информировал об уничтожении трех воздушных целей над морской акваторией вблизи города. Предварительно, объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее пресс-служба правительства Липецкой области сообщала о введении красного уровня опасности для города Елец, Елецкого и Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского муниципальных округов. Жителей региона просили оставаться дома.

В ночь на 27 августа средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

В результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. В трехэтажных зданиях выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежат обломки и осколки.

Севастополь
БПЛА
атаки
ВСУ
