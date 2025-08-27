День знаний — 2025
27 августа 2025 в 15:52

СК возбудил дело по факту нападения с ножом в Пушкинском сквере

Нападение в Пушкинском сквере квалифицировали как покушение на двойное убийство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина порезал двух парней в Пушкинском сквере, нападение квалифицировали как покушение на двойное убийство, передает пресс-служба СУ СК России по Петербургу. По информации АН «Оперативное прикрытие», 18-летнему юноше показалось, что молодые люди относятся к лицам нетрадиционной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 26 августа около 19:20. На скамейке сидели пара приятелей и юноша. Неожиданно последний вскочил, достал нож и стал наносить удары лезвием по молодым людям. В частности, фигурант нанес не менее двух ударов ножом в область грудной клетки одному потерпевшему, и не менее двух ударов ножом в область живота — второму. С полученными телесными повреждениями мужчины были госпитализированы, им оказана медицинская помощь, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что утром 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе в Москве полицейские задержали вооруженного ножом правонарушителя. Мужчина угрожал полицейским, в том числе посягал на их жизнь и здоровье. Никто не пострадал. Уточнялось, что нападавший — мигрант. По предварительной информации, мотивом для нападения стала ненависть к полиции.

Санкт-Петербург
Следственный комитет
скверы
нападения
