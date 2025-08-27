День знаний — 2025
27 августа 2025 в 10:31

Стало известно, по какой причине мужчина кидался на полицейских в Москве

ТАСС: мужчина напал на полицейских в Москве из-за ненависти к правоохранителям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ненависть к полиции стала мотивом нападения мужчины на полицейских в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, агрессора направят на психиатрическую экспертизу.

По предварительным данным, мотивом нападения мужчины стала ненависть к полиции. В настоящее время он задержан, нападавшего отправят на психиатрическую экспертизу, — отметил источник.

Утром 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе полицейские задержали вооруженного ножом правонарушителя. Мужчина угрожал полицейским, в том числе посягал их на жизнь и здоровье. Никто не пострадал. По информации Telegram-канала Baza, нападавший — мигрант. Он поджег два предмета и стоял на дороге, а при попытке задержания достал холодное оружие.

Ранее в Янино Ленинградской области рядом с детским садом произошла массовая драка мигрантов. В ней участвовали более 20 рабочих, занимавшихся ремонтом в учреждении. В ход пошли кулаки, угрозы и подручные предметы, включая палки. Местные жители, ставшие свидетелями потасовки, выразили возмущение происходящим в их микрорайоне.

Москва
мигранты
нападения
полицейские
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

