Стало известно, по какой причине мужчина кидался на полицейских в Москве ТАСС: мужчина напал на полицейских в Москве из-за ненависти к правоохранителям

Ненависть к полиции стала мотивом нападения мужчины на полицейских в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По их данным, агрессора направят на психиатрическую экспертизу.

По предварительным данным, мотивом нападения мужчины стала ненависть к полиции. В настоящее время он задержан, нападавшего отправят на психиатрическую экспертизу, — отметил источник.

Утром 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе полицейские задержали вооруженного ножом правонарушителя. Мужчина угрожал полицейским, в том числе посягал их на жизнь и здоровье. Никто не пострадал. По информации Telegram-канала Baza, нападавший — мигрант. Он поджег два предмета и стоял на дороге, а при попытке задержания достал холодное оружие.

Ранее в Янино Ленинградской области рядом с детским садом произошла массовая драка мигрантов. В ней участвовали более 20 рабочих, занимавшихся ремонтом в учреждении. В ход пошли кулаки, угрозы и подручные предметы, включая палки. Местные жители, ставшие свидетелями потасовки, выразили возмущение происходящим в их микрорайоне.