Россиянам рассказали о методах продуктивных онлайн-совещаний

Чтобы обсуждение было максимально предметным, важно не отклоняться от заявленной темы и говорить на одном языке, заявил бизнес-консультант Максим Оганов. По его словам, сказанным изданию «МК в Мурманске», онлайн-совещания нужно назначать за сутки и заканчивать их должен тот, кто организовал.

В нашей команде есть три основных правила, которых мы придерживаемся при проведении групповых созвонов: начинает и заканчивает встречу тот, кто ее организовал; у каждого участника должна быть возможность высказать свое мнение; организатор назначает встречу не позднее, чем за сутки до ее проведения, — заявил он.

До этого специалист по этикету Екатерина Богачева заявила, что в деловой переписке неэтично использовать смайлы и сокращать слова вежливости. По ее словам, эмодзи допустимы лишь в общении с коллегами или партнерами, с которыми уже сложился доверительный формат общения. В официальных письмах и переписке с руководством от них лучше отказаться.