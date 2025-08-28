День знаний — 2025
28 августа 2025 в 17:22

«Мутная история»: Милонов о сексуальных пристрастиях Зеленского

Депутат Милонов назвал мутной историей личные пристрастия Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личные пристрастия президента Украины Владимира Зеленского являются мутной историей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, украинский лидер и глава Франции Эммануэль Макрон могут иметь одни и те же наклонности, которые маскируются наличием официальных спутниц.

История с личными пристрастиями Зеленского достаточно мутная, поскольку мы все знаем, что Зеленский — человек, о котором в самом Киеве есть разные точки зрения. В том числе некоторые считают, что Зеленский так активно и позитивно воспринимается, особенно Эммануэлем Макроном, в силу того, что их жизнь очень перекликается. То есть у них есть официальные спутницы, которые, возможно, не соответствуют их реальным предпочтениям в личной жизни, — сказал Милонов.

Он уточнил, что для Зеленского стало нормой эксплуатирование темы интимных отношений. По словам депутата, президент Украины на многое готов за помощь главы Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля.

Ранее Беттель при встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе не сдержал эмоций и бросился в объятия. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Сибига обнял его в ответ.

