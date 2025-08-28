Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео

Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео

Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель при встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе не сдержал эмоций и бросился ему в объятия. На кадрах, опубликованных в социальной сети Х, видно, как Сибига обнял его в ответ.

Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу, на этот раз в Одессе, — отметил люксембургский дипломат в комментариях под видео.

Интернет-пользователи неоднозначно восприняли этот порыв. Одни посчитали, что это мило, а другие раскритиковали политиков на такое поведение. Некоторые задались вопросом, чем вызвана такая эмоциональность Беттеля, упомянув президента Франции Эммануэля Макрона, который тоже открыто проявляет чувства на встречах с иностранными политиками.

Ранее сообщалось, что в Киев с визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак встретил иностранного гостя вместе с Сибигой. По его словам, Норвегия существенно помогает стране в сфере обороны, и Киев ценит «эту надежную солидарность».