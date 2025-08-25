Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:26

На Украину прибыл лидер европейской страны

На Украину прибыл с визитом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере Йонас Гар Стере Фото: Nachrichtenagentur/dts/IMAGO/Global Look Press

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Норвежский лидер прибыл на железнодорожный вокзал в столице.

Ермак встречал норвежского премьера вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По его словам, Норвегия существенно помогает стране в сфере обороны, и Киев ценит «эту надежную солидарность».

24 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл на Украину. Политик находится в Киеве и принял участие в торжествах по случаю Дня независимости. Ожидается также, что американский дипломат проведет серию встреч с украинским руководством. Предполагается, что он обсудит попытки урегулирования конфликта с Россией путем дипломатии.

До этого министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал, что Киев ожидает визита делегации из США в сентябре этого года. По его словам, американские гости будут искать проекты для инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах. Первые проекты по соглашению уже профинансированы, уточнил Соболев.

Украина
Норвегия
визиты
Андрей Ермак
