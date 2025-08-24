Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 12:11

Кит Келлог прилетел в Киев

Владимир Зеленский и Кит Келлог Владимир Зеленский и Кит Келлог Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл на Украину, сообщает «Страна.ua». По информации издания, политик сейчас находится в Киеве и принимает участие в торжествах по случаю Дня независимости.

Ожидается, что американский дипломат проведет серию встреч с украинским руководством. Предполагается, что он обсудит попытки урегулирования конфликта с Россией путем дипломатии и затронет тему гарантий безопасности для Киева. По предварительным данным, визит Келлога в бывшей советской республике продлится два дня.

Ранее Трамп поздравил украинского лидера с Днем независимости Украины и призвал его к завершению военных действий. Глава Белого дома подчеркнул, что только мир обеспечит суверенитет и достоинство страны. По словам Трампа, Вашингтон выступает за переговорное урегулирование конфликта, которое, как он считает, приведет к прочному и долгосрочному миру.

До этого стало известно, что Украину планирует посетить личный духовный советник Трампа Марк Бернс. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что пастор не будет уговаривать Зеленского начать переговоры, а лишь попытается разобраться, что происходит в соседней с Россией стране на самом деле.

Украина
Кит Келлог
США
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине
«Спасать уже некого»: лагерь у подножия пика Победы сворачивают
«Неудобно по ночам бывает»: Лавров о поведении Макрона
Лавров раскрыл, кто мешает переговорам по Украине
Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список
Лавров объяснил, на срыв каких планов надеется Россия
Появились первые кадры из Центрального детского магазина после взрыва
Гороскоп на неделю с 25 августа: что ждет каждый знак зодиака?
ВСУ превратили подземные школы в свои бункеры
Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке
На Солнце произошла мощная вспышка
Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США
Стала известна причина взрыва в ЦДМ
Добычей российской ПВО стали три HIMARS
Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»
В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс
Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III
Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Лубянке
ВСУ в Днепропетровской области не сдержали прорыв ВС России
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.