Кит Келлог прилетел в Киев

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл на Украину, сообщает «Страна.ua». По информации издания, политик сейчас находится в Киеве и принимает участие в торжествах по случаю Дня независимости.

Ожидается, что американский дипломат проведет серию встреч с украинским руководством. Предполагается, что он обсудит попытки урегулирования конфликта с Россией путем дипломатии и затронет тему гарантий безопасности для Киева. По предварительным данным, визит Келлога в бывшей советской республике продлится два дня.

Ранее Трамп поздравил украинского лидера с Днем независимости Украины и призвал его к завершению военных действий. Глава Белого дома подчеркнул, что только мир обеспечит суверенитет и достоинство страны. По словам Трампа, Вашингтон выступает за переговорное урегулирование конфликта, которое, как он считает, приведет к прочному и долгосрочному миру.

До этого стало известно, что Украину планирует посетить личный духовный советник Трампа Марк Бернс. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что пастор не будет уговаривать Зеленского начать переговоры, а лишь попытается разобраться, что происходит в соседней с Россией стране на самом деле.