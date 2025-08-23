Духовный советник Трампа снова собрался на Украину

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс заявил в социальной сети Х, что намерен посетить Украину. Сейчас он находится с визитом в Южной Корее. Причины его поездки на Украину на данный момент неизвестны.

Покидаем Южную Корею и направляемся на Украину, — написал пастор.

Бернс уже приезжал в Киев в марте 2025 года. В тот раз советник главы Белого дома прибыл в украинскую столицу по личному приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Пастор должен был помочь властям страны объяснить Вашингтону свою позицию касательно урегулирования конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что Киев 24 августа посетит специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. Дипломат проведет серию встреч с украинским руководством. О чем именно собираются разговаривать стороны, пока неизвестно. Предполагается, что визит Келлога продлится два дня.

До этого министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал, что Киев ожидает визита делегации из США в сентябре этого года. По его словам, американские гости будут искать проекты для инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах. Первые проекты по соглашению уже профинансированы, уточнил Соболев.