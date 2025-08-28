Бывший разведчик на примере Украины объяснил, к чему приведет распад ЕС Экс-разведчик Риттер: распад ЕС приведет Европу к ужасным войнам

Развал ЕС приведет Европу к войнам на ее территории, заявил офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, столкновения станут сравнимы по масштабам разрушений и потерь с конфликтом на Украине.

Когда Европа распадется — а это обязательно случится, — мы станем свидетелями новых войн прямо на ее территории. Ужасных войн, которые сравнимы по масштабам разрушений и потерь с тем, что мы наблюдаем сегодня на Украине, — подчеркнул Риттер.

По словам аналитика, Москва не заинтересована в таком развитии событий, поскольку она хочет стабильности. Риттер добавил, что мысль о злорадстве России насчет краха Европы или НАТО звучит абсурдно. Экс-разведчик подчеркнул, что РФ выбирает стабильность и предсказуемость. Однако сегодня в мире наблюдаются лишь хаос и неопределенность, подытожил он.

Ранее Риттер назвал русофобию настоящим психическим заболеванием. По его мнению, единственным лекарством от этого недуга может стать гражданская дипломатия.