Ученики нулевых и девяностых описали свои школьные годы

Среди жителей России разных поколений больше половины (51%) ассоциируют школьные годы с чувством легкости и беззаботности, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой «Дзен» и сервисом «Сферум». Еще 43% респондентов вспомнили веселье на переменах, а 32% — прогулки после занятий. Всего участие в опросе приняли 3592 человек.

Уточняется, что для учеников из девяностых школа чаще в основном ассоциируется с грифельными досками (56%), коричневыми платьями с белыми фартуками (43%), а также с субботниками (37%). Однако поколение нулевых и десятых в первую очередь вспоминает анкеты с вопросами про увлечения (40%), яркие наклейки (36%) и пиццу из столовой (33%).

Ранее опрос показал, что половина россиян (50%) считают мужчин ленивее женщин. Большинство респондентов заявили, что последние более активные и собранные в разных сферах жизни. Всего 9% респондентов посчитали, что именно женщины чаще откладывают дела, предпочитая отдых. Остальной 41% опрашиваемых признался, что им попросту лень отвечать на вопросы.