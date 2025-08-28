День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:06

Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей

Примерно 11% россиян не защищают финансовые данные в поездках за границу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 11% россиян не предпринимают необходимых мер для защиты своих финансовых данных в зарубежных поездках, что создает серьезные угрозы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского». Там отметили, что большинство россиян (73%), выезжавших за рубеж за последние два года, активно используют банковские карты. При этом 81% респондентов предпочитают иметь при себе наличные деньги для дополнительной безопасности.

Подавляющее большинство опрошенных (89%) сообщили, что принимают меры защиты банковских данных во время зарубежных поездок. Наиболее популярными методами являются использование отдельной карты для путешествий с ограниченной суммой.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют подключаться к интернету через защищенные сети с использованием решений для шифрования трафика. Настройка push-уведомлений или SMS от банка о каждой операции позволит оперативно реагировать на попытки несанкционированного списания средств.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что сотни корпоративных пользователей в России стали жертвами ночных кибератак, совершенных одной из хакерских группировок. Члены группировки активны с 01:00 до 05:00 по местному времени. Они осуществляют взлом устройств сотрудников производственных предприятий и технических высших учебных заведений.

Лаборатория Касперского
базаотдыха
натуризм
кражи
