28 августа 2025 в 17:18

Жаркая схватка в подливке: фото с чемпионата мира по борьбе в соусе

Во время чемпионата мира по борьбе в соусе в ​​зале The Rose N Bowl в Бакапе, Англия

В северо-западном английском графстве Ланкашир прошел чемпионат мира по борьбе в соусе. Соревнования проходят с 2007 года. В качестве ринга используется надувной бассейн, куда выливают сотни литров соуса. Участники состязаний, облаченные в маскарадные костюмы, вступают в двухминутные схватки.

Соус для турнира готовит 63-летний Эндрю Холт на собственной фабрике по производству кровяной колбасы. Он также отвечает за доставку подливки после каждого поединка. Холт рассказал о трех разновидностях соуса: жидкий и тягучий, густой и липкий, а также очень густой.

«Все это было приготовлено по рецепту моей бабушки, который требует тщательной подготовки. Соус представляет собой смесь всех трех ингредиентов, но мы добавляем понемногу каждый из них в зависимости от того, насколько меняется его консистенция. Мы производим около 1500 литров — этого достаточно для 15 тысяч воскресных горячих блюд», — заявил Холт.

Организаторы состязаний установили душевые кабины, где «спортсмены» могут смыть с себя жидкость по окончании боев.

Победителей турнира определяет жюри из четырех человек. Они оценивают борцовские навыки, костюмы, а также следят за тем, кто больше всех заводит толпу. Паб, в котором проходит мероприятие, собирает деньги для хосписа Восточного Ланкашира.

Самые яркие фотографии с чемпионата мира по борьбе в соусе — в галерее NEWS.ru.

