Москву украсят флаги Таджикистана

Флаги Таджикистана появятся на медиафасадах высоток российской столицы, а также в московских аэропортах Домодедово и Внуково, сообщили в посольстве среднеазиатской республики в России. Уточняется, что акция приурочена к празднованию 34-й годовщины независимости республики. Вечером 9 сентября символика также появится на Арбате.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил подготовку своего предстоящего официального визита в Душанбе, который запланирован на октябрь этого года. Вместе с тем лидеры затронули организацию саммита «Центральная Азия — Россия» и заседания Совета глав государств СНГ.