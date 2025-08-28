День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:17

Москву украсят флаги Таджикистана

В Москве вывесят флаги Таджикистана в честь независимости республики

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Флаги Таджикистана появятся на медиафасадах высоток российской столицы, а также в московских аэропортах Домодедово и Внуково, сообщили в посольстве среднеазиатской республики в России. Уточняется, что акция приурочена к празднованию 34-й годовщины независимости республики. Вечером 9 сентября символика также появится на Арбате.

По инициативе посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации в честь празднования 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан государственный флаг Республики Таджикистан будет вывешен на медиафасадах высотных зданий в Москве и московских аэропортах, включая аэропорты Домодедово и Внуково, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил подготовку своего предстоящего официального визита в Душанбе, который запланирован на октябрь этого года. Вместе с тем лидеры затронули организацию саммита «Центральная Азия — Россия» и заседания Совета глав государств СНГ.

Россия
Москва
Таджикистан
флаги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Расследование показало неожиданную деталь крушения F-35 на Аляске
В Дагестане скончался 15-летний подросток при загадочных обстоятельствах
Купянск в клещах, ВСУ в панике — ни еды, ни боеприпасов, что дальше
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.