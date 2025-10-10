Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:17

«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ

Депутат Свинцов: около 30% чиновников заменит ИИ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Около 30% аппарата различных государственных ведомств можно будет сократить в ближайшие два года, заменив их на искусственный интеллект, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов после пресс-конференции на тему «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?», которая проходила в НСН. По его мнению, такие сотрудники исполняют рутинную работу, которая не приносит удовольствия, их можно обучать и делать из них лидеров.

Человека это угнетает, люди на таких должностях выгорают, у них слабый рост. Таких людей нужно обучать, они будут становиться лидерами, заниматься развитием того или иного направления, — сказал Свинцов.

Ранее эксперт в области управления организациями Максим Недякин заявил, что искусственный интеллект заменит кассиров, операторов кол-центров, банковских служащих и рядовых сотрудников в ближайшие пять лет. Он пояснил, что под ударом находятся в первую очередь те профессионалы, работа которых строго регламентирована и повторяется по инструкции.

До этого японская партия «Путь к возрождению» избрала искусственный интеллект своим новым лидером. Студент Коки Окумура, назвавший себя помощником нового лидера, пояснил, что ИИ будет определять политический курс движения, а также займется распределением финансов внутри партии.

