Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:39

В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Рахмон

Кремль: Путин обсудил с Рахмоном подготовку своего осеннего визита в Таджикистан

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил подготовку своего предстоящего официального визита в Душанбе, который запланирован на октябрь этого года, сообщила пресс-служба Кремля. Вместе с тем лидеры затронули организацию саммита «Центральная Азия — Россия» и заседания Совета глав государств СНГ.

Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации в Таджикистан, а также к саммиту «Центральная Азия — Россия» и заседанию Совета глав государств СНГ. Все эти мероприятия состоятся в октябре в Душанбе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу об основных результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Стороны также подтвердили взаимное стремление укреплять стратегическое партнерство между Россией и ЮАР. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества на международных площадках, включая ООН и БРИКС.

Россия
Кремль
Владимир Путин
Эмомали Рахмон
визиты
Таджикистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил на вопрос, можно ли восстановить нормальные связи РФ и ЕС
Отец Шарлота рассказал о нарушениях сына в колонии
Врач назвала причину усталости детей после каникул
Идеальный крем-суп из свежих лисичек
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.