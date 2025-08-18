В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Рахмон Кремль: Путин обсудил с Рахмоном подготовку своего осеннего визита в Таджикистан

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил подготовку своего предстоящего официального визита в Душанбе, который запланирован на октябрь этого года, сообщила пресс-служба Кремля. Вместе с тем лидеры затронули организацию саммита «Центральная Азия — Россия» и заседания Совета глав государств СНГ.

Затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к государственному визиту президента Российской Федерации в Таджикистан, а также к саммиту «Центральная Азия — Россия» и заседанию Совета глав государств СНГ. Все эти мероприятия состоятся в октябре в Душанбе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу об основных результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Стороны также подтвердили взаимное стремление укреплять стратегическое партнерство между Россией и ЮАР. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества на международных площадках, включая ООН и БРИКС.