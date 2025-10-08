Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:06

В Мадриде нашли тела двух пропавших при обрушении здания рабочих

В Мадриде спасатели нашли тела двух из четырех пропавших рабочих

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Мадриде спасатели нашли тела двух из четырех рабочих, пропавших при обрушении здания, сообщила в соцсети X региональная служба экстренной помощи. Там отметили, что поиск людей продолжается.

Пожарные вытащили тела двух из четырех человек, пропавших без вести после обрушения, — говорится в сообщении.

Ранее газета El País сообщила, что в центре Мадрида произошло внезапное обрушение здания. Уже известно о 10 пострадавших. Все произошло на улице Илерас во время ремонтных работ в долгое время пустовавшем здании. По неизвестным причинам обрушились минимум шесть этажей строения. Очевидцы отметили, что незадолго до катастрофы ощутили сильную вибрацию и увидели плотное облако пыли.

До этого стало известно, что число погибших при обрушении исламской школы в Индонезии выросло до 54. При этом спасательная операция все еще продолжается. Из-под завалов удалось вытащить 104 человек, 97 из которых были доставлены в больницы. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил провести проверки во всех исламских школах страны.

Испания
Мадрид
обрушения
рабочие
погибшие
