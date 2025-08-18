Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидером страны БРИКС Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР по итогам саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу об основных результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске. Сирил Рамафоза выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, — сказано в сообщении.

Стороны также подтвердили взаимное стремление укреплять стратегическое партнерство между Россией и ЮАР. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества на международных площадках, включая ООН и БРИКС.

Ранее политолог Аслан Рубаев заявил, что Трамп не считает лидера Украины Владимира Зеленского политиком и не заморачивается о встрече с ним. При этом к Путину глава Белого дома, напротив, относится с большим уважением, подчеркнул эксперт.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск). В переговорах также примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.