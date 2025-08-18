Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:25

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидером страны БРИКС

Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР по итогам саммита на Аляске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу об основных результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске. Сирил Рамафоза выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса, — сказано в сообщении.

Стороны также подтвердили взаимное стремление укреплять стратегическое партнерство между Россией и ЮАР. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества на международных площадках, включая ООН и БРИКС.

Ранее политолог Аслан Рубаев заявил, что Трамп не считает лидера Украины Владимира Зеленского политиком и не заморачивается о встрече с ним. При этом к Путину глава Белого дома, напротив, относится с большим уважением, подчеркнул эксперт.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск). В переговорах также примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

Россия
Владимир Путин
ЮАР
Сирил Рамафоса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главкома ВСУ засмеяли за слова об итогах операции в Курской области
В Германии считают, что Мерц делает страну мишенью
В Госдуме оценили сообщения о новой ракете Украины
В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.