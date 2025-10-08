«Детей надо вытаскивать из «страны 404»: рэпер Серега о сыновьях и Украине

Сегодня, 8 октября, Сергей Пархоменко, известный широкой аудитории как рэпер Серега, отмечает 49-летие. Он запомнился по хитам «Черный бумер», «Возле дома твоего» и многим другим. В 2014-м он написал строки, которые позже стали пророческими, — о грядущих событиях в Донбассе. В 2019-м певца объявили в розыск на территории Украины, но он успел выехать. Где сейчас Серега, как складывается его личная жизнь и какую музыку он выпускает сейчас — в материале NEWS.ru.

Как рэпер Серега стал популярным

Сергей Пархоменко родился в белорусском Гомеле 8 октября 1976 года в семье инженеров. Он окончил школу с серебряной медалью. По собственному признанию, особенно любил историю и литературу, в частности стихи Гумилева, Блока, Бродского.

В интервью NEWS.ru он рассказал, что сожалеет о распаде Советского Союза. «В СССР человек человеку был другом, товарищем и братом. И в этой картине мира я кем-то хотел быть. Военным, кажется. Когда мою страну упразднили, я остался без мечты, как и многие», — поделился артист с NEWS.ru.

Окончив школу, Серега учился в университете в Германии. Там увлекся рэпом. «Рэп как формат тогда не был массовым. Он был экзотикой, несуразным и забавным экспериментом. Сейчас благодаря цифровизации это уже самая настоящая попса, которая продается как горячие пирожки. Любой сейчас может стать миллионером из трущоб за один квартал благодаря стримингу», — выразил мнение исполнитель.

Пархоменко вспоминает, что начинал творческий путь как «парнишка в кепке». По его словам, по этому головному убору его и узнавали поначалу.

«Когда хотелось вновь затеряться в толпе, я просто снимал кепку. Это было удобно. Сейчас узнают и без кепки, понятное дело. А первые концерты проходили в небольших немецких клубах, куда приходили русские», — вспоминает певец.

Первые песни для «Русского радио» он написал «фактически на спор» — для продвижения рэпа как музыкального формата. «Я всегда об этом рассказывал, как, по сути, на спор написал „Черный бумер“ и „Возле дома твоего“. <…> У успеха была и отрицательная сторона: часть рэп-сообщества не поняла задумки и резко критиковала мои музыкальные эксперименты», — рассказал артист.

Пархоменко живет в Белоруссии, часто выступает в России.

Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега Фото: Личный архив Сергея Пархоменко

Что писал Серега об Украине

В 2014-м в разгар украинского Майдана рэпер Серега написал песню «Туман». Строки, по его признанию, пришли будто сами собой из ниоткуда. Спустя время оказалось, что, по сути, этой песней он фактически предрек кровавые события на Украине. После чего попал в список запрещенных там артистов.

«Украинцы, особенно рьяные националисты, конечно, не были в восторге от такого моего творчества, — поделился артист и автор. — Ведь стихи я публиковал в соцсетях. Например, вот эти:

…В Капитолии спят и видят гробы,

Покрытые желтым и голубым.

Они там за десять тысяч миль

Переживают: ну как там мы?

Автомобилей город Детройт

Давно разрушен, давно банкрот.

А их от волненья „кондратий“ берет:

Ну как там без нас украинский народ?

…Там, за океаном, есть наши друзья,

В полосах и звездах большая семья,

Щедрей, справедливей нет в мире страны,

О нас все хлопочут, хлопочут они.

И как за родных, так им больно за нас,

Болеет Невада, болеет Техас,

И множится госпел их братских церквей:

I need you, i love you, i prayforukraine».

Он вспоминает, как украинские СМИ начали травлю, к которой подключились и некоторые депутаты Верховной рады. «Понять их можно, ведь я всегда был особого мнения об украинской политике. В разгар Майдана вышли ведь и такие мои стихи, где я прошелся по Яценюку, Порошенко, Тимошенко, Кличко», — сказал Серега.

Как рэпер Серега вывез детей с Украины

В 2015 году рэпер расстался с матерью своих двоих сыновей — гражданкой Украины. Позже он судился с ней за право воспитывать детей.

«СМИ называли ее моей женой. Но мы не состояли в официальных отношениях и не жили вместе. Мы совсем разные люди. Я — консервативный зожник, душнила-философ и спортсмен. Она — современная, либерального сознания женщина, воспитанная социальными сетями. Озвучить больше подробностей не даю себе права, имеющий разум да уразумеет. Но в какой-то момент я понял, что детей надо вытаскивать из „страны 404“ (Украины. — NEWS.ru). И что, кроме меня, некому это сделать», — рассказал певец.

Он характеризует Украину после 2014 года как «дикое гуляйполе». «У националистов на руках оружие, запрещенные вещества в легком доступе, даже система доставки на дом работает. Надо было что-то делать. Закон редко в таких случаях принимает сторону отца. Но я решил действовать исключительно в правовом поле. Вопрос-то был, по сути, бытовой: кто способен отвечать за детей, контролировать их воспитание и образование. Пришлось на некоторое время поставить карьеру на стоп. Не жалею ни о чем. Время показало, что как отец я поступил правильно», — рассказал собеседник.

Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега Фото: Личный архив Сергея Пархоменко

Он забрал детей из Киева и вывез в Белоруссию. На Украине Пархоменко объявили в розыск, предъявив обвинение в якобы похищении людей. По его мнению, это была намеренная травля со стороны СМИ.

«Обычный для таких случаев пакет нарративов, писали — якобы бандит, зависимый, абьюзер, похититель детей. <…> Я молчал, а украинские СМИ меня уничтожали. Моя знакомая работала главредом на одном из украинских ТВ-каналов и знала меня лично. В разгар этой истории их канал активно распространял обо мне лживые сведения. В приватном разговоре со мной знакомая призналась: „Все понимаю, самой противно, но ничего не могу с этим сделать“», — поделился певец.

Он добавил, что всегда верил: время всех рассудит. «А дальше случилось то, о чем я их всех предупреждал в интервью у Гордона в 2019-м (Дмитрий Гордон внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), когда читал напоследок мое стихотворение „Цунами“. Колесо истории просто переехало всю их систему, европляж их жизни. И они просто забыли об мне», — отметил собеседник.

Пархоменко говорит, что воспитывает сыновей в любви к Белоруссии и России. «Они уже почти выше меня ростом и шире в плечах. Не имеют вредных привычек, занимаются спортом. Успевают в учебе, оба на хорошем счету у преподавателей. Отличные парни, я ими горжусь», — поделился с NEWS.ru певец.

Он называет себя консервативным сторонником государственности, заявляет об уважительном отношении к президентам России и Белоруссии — Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Пархоменко продолжает писать песни, принимает участие в музыкальных проектах на российском и белорусском телевидении.

Читайте также:

«Молюсь за наших мальчиков-военных»: 100-летняя ветеран ВОВ помогает СВО

«Развлекалово перешло все грани»: рэпер ST о ТВ, СВО, Долиной и Шнурове

«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО

Составлен список российских артистов, которые ненавидят Зеленского

Болезнь матери, долги, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков