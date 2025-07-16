Глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам собеседника агентства, все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ.

В командовании 14-й механизированной бригады поддерживают «Батьковщину», утверждает он. Отмечается, что, несмотря на определенный резонанс в украинских СМИ по поводу выделения дополнительных 412 млрд гривен (766,3 млрд руб.) для нужд ВСУ, это событие является обычным. Решение о дополнительном финансировании было принято фактически в кредит и инициировано западными кураторами киевского режима, а депутаты лишь формально одобрили это решение, указывает источник.

Тем не менее, в этой ситуации стоит обратить внимание на процесс голосования, сказал он. В Верховной раде разгорелась настоящая суматоха: каждая политическая сила пыталась продемонстрировать свою значимость в привлечении этих средств и настаивала на том, чтобы они были направлены на нужды ее подконтрольных военных формирований, пояснил собеседник.