Составлен список российских артистов, которые ненавидят Зеленского

Российская актриса Яна Поплавская заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обманул своих земляков. По ее словам, теперь при его появлении на сцене «никто больше не смеется». Кто еще из наших звезд ненавидит бывшего комика и что о нем говорят?

Что сказали о Зеленском Поплавская и Цыганова

Яна Поплавская в своем Telegram-канале иронично прокомментировала подписанное Зеленским соглашение с Советом Европы по созданию спецтрибунала против России. Звезда «Красной Шапочки» назвала происходящее цирком и предрекла украинскому лидеру скорый конец.

«А вот трибунал над Зеленским будет, если выживет, конечно», — предрекла актриса.

Она также обратила внимание, что бывший комик обманул своих избирателей, пообещав им лучшую жизнь. Поплавская отметила: Зеленский «зубами держится за власть, потому что понимает — когда он уйдет, он уйдет навсегда и не будет уже ни актером, ни политиком».

Согласна с мнением Поплавской и певица Вика Цыганова. В своих соцсетях назвала Зеленского «просроченным диктатором без выборов».

Звезда добавила, что дед украинского лидера был героем Великой Отечественной войны. Но самого Зеленского, по мнению Цыгановой, за 30 лет «переформатировал зомбоящик».

«Не осталось в них (в таких, как Зеленский. — NEWS.ru) ни капли сострадания, человечности и любви к Родине», — подытожила исполнительница.

Виктория Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как назвал Зеленского Кучера

Российский актер Оскар Кучера в своем Telegram-канале выразил восхищение словами зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который сравнил Зеленского с гельминтом из кишечника. Он добавил, что «финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным».

«Анатолич снова жжет напалмом! Пора Харламову задуматься о новом резиденте „Камеди“!» — написал Кучера.

Также актер ​​предположил, что украинский лидер в скором времени может устроить «трагедию», чтобы «вернуть интерес к своей войне». В связи с этим Кучера посоветовал простым украинцам беречь себя.

В своих постах российский актер называет Зеленского «обдолбышем» и «чертом», призывая его скорее закончить противостояние с РФ и прекратить «ад» в своей стране. При этом фамилию бывшего коллеги Кучера всегда пишет с маленькой буквы.

«Для зеленского, как мне кажется, даже сейчас выход есть! Ну скажи ты, что у тебя семья в заложниках, скажи, что опоили, на наркоту подсадили, а сейчас типа незаметно бросил», — предложил в одном из постов Кучера.

Оскар Кучера Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто еще негативно отзывался о Зеленском

Народный артист России Юрий Назаров предположил, что Зеленского уничтожат сами же украинцы за горе и смерти, которые он принес родному народу.

«Сколько Зеленский нарубил уже человеческого мяса, сколько горя и смерти принес на Украину?! Да какой он „новый Гитлер“? Он чудак на другую букву, закончит плохо, свои же люди-украинцы его разорвут», — заявил актер.

С жесткой критикой украинского лидера выступил и актер Никита Джигурда. Он сообщил, что гордится включением своего имени в санкционный список Украины, потому что представляет угрозу «нацистскому режиму просроченного Зеленского» благодаря «праведной позиции».

Высказывались с ненавистью о Зеленском и народный артист РФ Аскольд Запашный, актриса Дарья Юргенс и актер театра и кино Юрий Батурин.

«Ты (Зеленский. — NEWS.ru.) — разочарование, я думаю, для всего украинского народа, который потом не побоится тебе это сказать в глаза. Просто они сейчас боятся», — подчеркнул Батурин в программе «Новые русские сенсации».

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