Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести Адвокат Багатурия: родные Усольцевых могут признать их пропавшими без вести

Инициировать процедуру признания семьи Усольцевых, которые 28 сентября ушли в поход на урочище Буратинка и не вернулись, пропавшими без вести могут их родственники, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это может быть необходимо, если нужно будет продать или переоформить их имущество.

Процедуру признания Усольцевых без вести пропавшими могут пройти их родственники. Это можно будет сделать, если им потребуется в течение какого-то времени что-то сделать, допустим, с имуществом пропавшей семьи, — отметил Багатурия.

Он отметил, что этот процесс регулируется Гражданским процессуальным кодексом. Что касается признания семьи Усольцевых погибшими, то правоохранительные органы не могут это сделать, уточнил адвокат.

Ранее в красноярском управлении СК РФ озвучили основную версию произошедшего с семьей Усольцевых — несчастный случай. По данным следствия, криминал и побег не рассматриваются. В ведомстве уточнили, что в доме пропавшей семьи провели обыск — все ценные вещи оказались на месте, то есть не было никаких следов, что они куда-то собирались. Паспорта найдены в машине.