В Красноярске задержали двоих наркокурьеров на электросамокатах

Наркокурьеры на электросамокатах задержаны полицией в Красноярске, сообщает «МК в Красноярске». В отношении двоих мужчин 25 и 29 лет возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам следствия, злоумышленники использовали электросамокаты для совершения преступлений. Они действовали по налаженной схеме: один из подозреваемых прятал наркотики в различных частях города, а второй записывал координаты тайников. При задержании правоохранители изъяли 90 граммов запрещенных веществ из рюкзаков курьеров и еще 70 граммов из 46 тайников.

Ранее в Москве задержали адвоката по подозрению в сбыте 82 литров жидкости с наркотиками. По версии следствия, мужчина разлил по канистрам и спрятал в тайнике в Подмосковье запрещенные вещества для удобства перевозки. Продать подозреваемый ничего не успел.