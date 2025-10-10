Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:43

Военэскперт рассказал, чем «Фламинго» отличается от «Томагавка»

Военэскперт Матвийчук: ракета «Фламинго» является громоздкой и тихоходной

Крылатые ракеты «Фламинго» Крылатые ракеты «Фламинго» Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Украинская ракета «Фламинго» является громоздкой и тихоходной, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, переданным LIFE.ru, снаряд — копия английской ракеты FP-5 и при этом «тупой» — летит по заданному курсу, без маневрирования.

«Фламинго» — это английская ракета FP-5. Они абсолютно идентичны… Это копирование, это абсолютное заимствование. Ракета достаточно громоздкая, тихоходная, с дальностью стрельбы в пределах двух-трех тысяч километров в зависимости от ее модификации. Это тупая ракета, куда нацелили — туда летит, — рассказал эксперт.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Россия практически уничтожила украинское ракетное производство, и Киев вынужден выдавать западное оружие за свои разработки. По его словам, ВСУ готовят к передаче новых типов западного вооружения.

Украина
ракеты
вооружения
Британия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Раскрыта пенсия уехавшей из России Пугачевой
Путин рассказал, что получил на день рождения от военных
Переговоры России и Норвегии о вылове трески оказались под угрозой срыва
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе
Военэскперт рассказал, чем «Фламинго» отличается от «Томагавка»
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.