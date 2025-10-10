Военэскперт рассказал, чем «Фламинго» отличается от «Томагавка» Военэскперт Матвийчук: ракета «Фламинго» является громоздкой и тихоходной

Украинская ракета «Фламинго» является громоздкой и тихоходной, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, переданным LIFE.ru, снаряд — копия английской ракеты FP-5 и при этом «тупой» — летит по заданному курсу, без маневрирования.

«Фламинго» — это английская ракета FP-5. Они абсолютно идентичны… Это копирование, это абсолютное заимствование. Ракета достаточно громоздкая, тихоходная, с дальностью стрельбы в пределах двух-трех тысяч километров в зависимости от ее модификации. Это тупая ракета, куда нацелили — туда летит, — рассказал эксперт.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что Россия практически уничтожила украинское ракетное производство, и Киев вынужден выдавать западное оружие за свои разработки. По его словам, ВСУ готовят к передаче новых типов западного вооружения.