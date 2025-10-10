Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:37

Экс-премьер Великобритании устроился в Microsoft на особых условиях

Экс-премьер Британии Сунак нашел работу советника в Microsoft и Anthropic

Риши Сунак Риши Сунак Фото: Vincenzo Nuzzolese/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-премьер Великобритании Риши Сунак занял должность старшего советника в американских технологических компаниях Microsoft и Anthropic (разработчик чат-бота Claude), сообщает Guardian. По информации издания, ему навязали ряд ограничений на новой работе из-за доступа к конфиденциальной информации, которая может предоставить его новым работодателям неконкурентное преимущество.

Власти выразили обеспокоенность тем, что «существуют риски, связанные с доступом к информации, которые могут предоставить Microsoft несправедливое преимущество», — говорится в публикации.

Комментируя это объявление, Сунак заявил, что будет предоставлять компаниям только «высокоуровневые стратегические прогнозы по макроэкономическим и геополитическим тенденциям» и не будет консультировать по вопросам политики Великобритании. Все доходы от новой работы направит в благотворительный фонд The Richmond Project, который он основал вместе с супругой.

Покинув пост премьер-министра по итогам парламентских выборов в июле 2024 года, Сунак вернулся к карьере в частном секторе и академической деятельности: в июле он устроился старшим советником в американский инвестиционный банк Goldman Sachs, где уже работал в начале своей карьеры с 2000 по 2004 год, а в январе стал приглашенным лектором в Гуверовском институте при Стэнфордском университете и членом школы государственного управления имени Леонарда Блаватника в Оксфорде.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер побил антирекорд Сунака, став самым непопулярным британским премьером в истории соцопросов. Согласно исследованию, лишь 13% респондентов довольны работой политика, его рейтинг достиг отметки минус 66 пунктов.

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
