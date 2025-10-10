«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики

Мужчинам стоит прекратить отношения с женами, которые увлекаются эзотерикой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, обращения к магам и колдунам сигнализируют о девиантном поведении человека.

Поскольку эзотерики по определению являются ведьмами, то они, как слуги дьявола, не могут приносить ничего благого для человека. Страдания и боль, которую люди получают в результате обращения к эзотерикам, являются логичным следствием их коммуникации. Поэтому, если женщина обнаружила, что оказалась в инкубе, то, соответственно, она сама в этом виновата. Естественно, мужчина вряд ли захотел бы общаться с женщиной, которая пользуется услугами эзотериков. От такой нужно бежать. Развод — это единственное спасение, хотя можно просто отдать ее в Псково-Печерскую лавру. Там есть отчитка, чтобы изгнать дьявола, — отметил Милонов.

Депутат подчеркнул, что когда человек заключает «договор с дьяволом», он делает это исключительно по собственной воле. По его словам, подобный путь выбирают из-за нравственного падения.

Какие могут быть моральные страдания в аморальном поступке? Это все равно что требовать от проститутки возмещения за то, что сеанс прошел не так, как человек ожидал. Обращаться к киллерам и к эзотерикам — это примерно все в разной степени девиация. Нормальный человек никогда туда не пойдет. Поэтому, зайдя не в ту дверь, так сказать, ты в любом случае окажешься в аду, — заключил Милонов.

Ранее стало известно, что москвичка подала в суд на экстрасенса, требуя взыскать с него 1,3 млн рублей за моральный вред. По словам женщины, магические обряды, которые ей проводила ясновидящая, привели к серьезным проблемам в ее жизни.