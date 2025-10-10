Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:22

В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем

Депутат Свинцов: роботы заменят мигрантов в сфере ЖКХ

Андрей Свинцов Андрей Свинцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роботизация в сфере ЖКХ позволит в перспективе заместить основную массу низкоквалифицированных мигрантов, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов в разговоре с NEWS.ru после пресс-конференции «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?», которая прошла в НСН. По его оценке, до 95% приезжих работников заняты физическим трудом, который в приоритетном порядке будет передаваться автоматизированным системам.

У нас основная часть мигрантов, наверное, 95%, а может и больше, — это низкоквалифицированные кадры. То есть это физический труд, это подметать. Роботы заменят всех мигрантов в сфере ЖКХ. <…> Они заменят мигрантов в первую очередь, и это главная наша задача, — сказал парламентарий.

Ранее ученые Томского государственного университета разработали и оформили патент на робототехнический комплекс для оказания помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций. Согласно информации, размещенной на официальном сайте вуза, данная система способна осуществлять мониторинг территорий с повышенным уровнем химического или радиоактивного загрязнения.

депутаты
роботы
мигранты
Госдума
высокие технологии
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Сергей Вилков
С. Вилков
Сергей Петров
С. Петров
