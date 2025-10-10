Погода в Москве в субботу, 11 октября: ждать ли дикий холод и сильные ливни

В Москве и Московской области завтра, 11 октября, ожидаются небольшие дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 11 октября

В Москве завтра, 11 октября, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +12 градусов.

«11 октября будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве ночью — от +7 до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Температура днем в Москве — от +10 до +12 градусов, по области — от +7 до +12 градусов. Ветер западный 4–9 м/с», — рассказали в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что до середины октября заморозков в российской столице не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В субботу и воскресенье — около +10 градусов, что как раз и соответствует климатической норме этих дней октября. Атмосферное давление будет падать и в конце недели опустится на восемь единиц ниже положенного. Так что пока в обозримом прогностическом будущем перехода осени в фазу предзимья не просматривается. До середины октября ни возвращения заморозков, ни перехода осадков в смешанную фазу не ожидается, а температурный фон в предстоящие 10 дней будет на 1–3 градуса выше климатической нормы», — уточнил синоптик.

По информации метеорологических центров, день в Москве начнется с облачной погоды и слабого дождя. Ночью и в ранние утренние часы температура воздуха составит около +9 градусов. Атмосферное давление будет низким, 742–743 мм ртутного столба. К полудню осадки временно прекратятся, а температура воздуха прогреется до максимума, который составит +11 градусов. Вечер и ночь на воскресенье вновь принесут с собой слабый дождь. Температура плавно опустится до +8 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 11 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие дожди.

«11 октября будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, утром и днем — дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный, западный, днем переходящий к северо-западному умеренный, днем в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура ночью — от +5 до +7 градусов. Днем — от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным метеоцентров, утро в Северной столице начнется с облачной погоды и слабого дождя. Ночью и в ранние утренние часы температура воздуха составит около +7 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный или западный, умеренный, с порывами до 4–6 м/с. Атмосферное давление будет низким, около 753–756 миллиметров ртутного столба. К полудню погодные условия существенно не изменятся. Днем воздух прогреется до максимальных значений, которые, по разным оценкам, составят от +9 до +11 градусов. Атмосферное давление останется низким, около 751–753 мм ртутного столба. Осадки в виде дождя будут продолжаться в течение всего дня.

