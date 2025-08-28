День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:37

Анна Снаткина пришла на церемонию прощания с режиссером «Вечного зова»

Актриса Снаткина поблагодарила покойного режиссера Ускова за вклад в кино

Актриса Анна Снаткина на церемонии прощания с кинорежиссером Валерием Усковым в малом зале Центрального дома литераторов Актриса Анна Снаткина на церемонии прощания с кинорежиссером Валерием Усковым в малом зале Центрального дома литераторов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Актриса Анна Снаткина посетила церемонию прощания с режиссером Валерием Усковым, пишет 360.ru. Она обратилась к покойному деятелю искусств и поблагодарила его за совместную работу.

Хотела бы вас поблагодарить вас, Валерий Иванович, за все, что вы сделали для артистов, за вклад в наш кинематограф, — высказалась Снаткина.

Актриса призналась, что Усков стал для нее самым сердечным мастером. Артистка добавила, что снятые им кинокартины оставили след в сердцах многих поколений. Она отдельно поблагодарила его за приглашение в фильм «На солнечной стороне улицы».

Прощание с Валерием Усковым прошло 28 августа в малом зале Центрального дома литераторов. Мастера похоронят на Троекуровском кладбище.

актрисы
режиссеры
культура
кинематограф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Расследование показало неожиданную деталь крушения F-35 на Аляске
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.