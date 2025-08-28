Актриса Анна Снаткина на церемонии прощания с кинорежиссером Валерием Усковым в малом зале Центрального дома литераторов

Анна Снаткина пришла на церемонию прощания с режиссером «Вечного зова» Актриса Снаткина поблагодарила покойного режиссера Ускова за вклад в кино

Актриса Анна Снаткина посетила церемонию прощания с режиссером Валерием Усковым, пишет 360.ru. Она обратилась к покойному деятелю искусств и поблагодарила его за совместную работу.

Хотела бы вас поблагодарить вас, Валерий Иванович, за все, что вы сделали для артистов, за вклад в наш кинематограф, — высказалась Снаткина.

Актриса призналась, что Усков стал для нее самым сердечным мастером. Артистка добавила, что снятые им кинокартины оставили след в сердцах многих поколений. Она отдельно поблагодарила его за приглашение в фильм «На солнечной стороне улицы».

Прощание с Валерием Усковым прошло 28 августа в малом зале Центрального дома литераторов. Мастера похоронят на Троекуровском кладбище.