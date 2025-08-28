Грымов анонсировал спектакли 38-го сезона театра «Модерн»

В 38-м сезоне театра «Модерн» зрителей ждут постановки по Ремарку и «Цветы для Элджернона», заявил художественный руководитель учреждения Юрий Грымов. Также в художественном цеху театра в новом сезоне много новых артистов.

Как сообщается, театр «Модерн» представит спектакль «Ночь в Лиссабоне» по роману Ремарка. Ближайшие показы запланированы на 4 и 13 сентября.

В труппу театра «Модерн» вошел актер заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин (актер уже задействован в спектаклях театра «Леонардо» и «Вероника решает»). Также с нового сезона в спектаклях «Модерна» зрители увидят новых артистов театра — актеров театра-сцены «Мельников» (бывший театр Виктюка): Людмилу Погорелову, Анну Нахапетову, Станислава Мотырева и Михаила Половенко.

В театре «Модерн» 18 июня состоялся показ спектакля «Петр I» — эмоциональной драмы о власти, одиночестве и цене великой истории. Постановка режиссера Юрия Грымова переосмысляет фигуру императора как трагического героя.