День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:12

Грымов анонсировал спектакли 38-го сезона театра «Модерн»

Фото: Пресс-служба театра «Модерн»

В 38-м сезоне театра «Модерн» зрителей ждут постановки по Ремарку и «Цветы для Элджернона», заявил художественный руководитель учреждения Юрий Грымов. Также в художественном цеху театра в новом сезоне много новых артистов.

Как сообщается, театр «Модерн» представит спектакль «Ночь в Лиссабоне» по роману Ремарка. Ближайшие показы запланированы на 4 и 13 сентября.

В труппу театра «Модерн» вошел актер заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин (актер уже задействован в спектаклях театра «Леонардо» и «Вероника решает»). Также с нового сезона в спектаклях «Модерна» зрители увидят новых артистов театра — актеров театра-сцены «Мельников» (бывший театр Виктюка): Людмилу Погорелову, Анну Нахапетову, Станислава Мотырева и Михаила Половенко.

В театре «Модерн» 18 июня состоялся показ спектакля «Петр I» — эмоциональной драмы о власти, одиночестве и цене великой истории. Постановка режиссера Юрия Грымова переосмысляет фигуру императора как трагического героя.

театры
премьеры
актеры
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи
Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке
Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?
В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»
В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста
В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА
Первый губернатор Смоленской области попал под поезд
Граница Украины не выдержала наплыва желающих уехать мужчин
Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках
Мать пловца Свечникова рассказала о последнем его сообщении перед пропажей
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом
В Минпросвещения открестились от новой школьной формы
«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг
Врач рассказала, как уберечь школьников от близорукости
Кардиолог назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке
Российские международные резервы потеряли миллиарды долларов за неделю
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.