28 августа 2025 в 17:49

Мужчина перерыл 18 тонн органических отходов ради жены

CBC: канадец нашел потерянные кольца жены в 18 тоннах мусора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Канады смог найти обручальное и помолвочное кольца своей супруги на свалке после того, как она случайно выбросила их вместе с органическими отходами, сообщает телеканал CBC. Стив Ван Иссельдейк провел несколько часов среди 18 тонн отходов на полигоне Мисшен в Британской Колумбии. Кольца его жены Жаннин попали в мусорный бак внутри пакета от попкорна. Работник свалки Дэнни Уэбстер помог Иссельдейку в поисках, используя экскаватор для разгребания отходов.

Уэбстер признался, что первоначально хотел посоветовать мужчине приобрести новые кольца, но был впечатлен его целеустремленностью. Иссельдейк проводил поиски вручную, используя защитные перчатки и лопату. Он тщательно перебрал множество килограммов мусора, пока не обнаружил потерянные драгоценности.

Ранее нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду преподнес своей возлюбленной, испанской модели Джорджине Родригес, помолвочное кольцо с крупным бриллиантом весом до 30 карат в обрамлении более мелких камней. По оценкам специалистов, стоимость такого украшения может достигать десятков миллионов долларов.

До этого вторая супруга сына певицы Надежды Кадышевой Габриелла Мерман получила от мужа поддельное кольцо. В эфире программы «Малахов» модель призналась, что помолвочное кольцо с бриллиантом в три карата от Григория Костюка оказалось ненастоящим.

