Раскрыта стоимость помолвочного кольца невесты Роналду

Нападающий футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил своей возлюбленной, испанской модели Джорджине Родригес помолвочное кольцо украшенное крупным бриллиантом весом до 30 карат в окружении более мелких камней, сообщает Elle со ссылкой на ювелирных экспертов. По их словам, стоимость такого украшения может превышать десятки миллионов долларов.

Учитывая размер и качество бриллиантов, а также мастерство исполнения, стоимость кольца может составить десятки миллионов долларов, — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что в мире наблюдается рост популярности бриллиантов фантазийной огранки, таких как овальная, грушевидная и маркиз, что говорит «о возвращении трендов к стилям ушедшей эпохи». Кто именно разработал дизайн кольца для Родригес, пока неизвестно.

Пара вместе с 2016 года и воспитывает пятерых детей. Старший сын Роналду, Криштиану-младший, родился в 2010 году от суррогатной матери. В 2017-м футболист стал отцом близнецов Евы и Маттео. Позже Джорджина родила двух дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

До этого Роналду разместил в соцсетях эмоциональное прощание с коллегой по сборной Диогу Жотой. В своем посте спортсмен поддержал семью нападающего, отметив, что свадьба футболиста состоялась всего 10 дней назад.