29 ноября 2025 в 11:54

Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца

Сотрудники МПЗ в Подмосковье нашли в мусоре мертвого младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На территории предприятия по утилизации мусора в подмосковном Сахарово было обнаружено тело младенца, сообщает РЕН ТВ. Ребенка, завернутого в одеяло, нашел один из сотрудников мусороперерабатывающего комплекса (МПЗ).

Предварительный осмотр не выявил на теле малыша признаков насильственной смерти. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Забайкалье в общежитии колледжа нашли брошенного младенца. Кричащего малыша обнаружили студентки. По информации из соцсетей, ребенка тайно родила одна из обучающихся и бросила его в туалете. Следователи опросили молодую мать, ее родителей и руководство учебного учреждения.

Перед этим житель Санкт-Петербурга нашел дочь мертвой, вернувшись с работы вечером 19 ноября. По предварительной информации, мать младенца 7 ноября задушила его, будучи в алкогольном опьянении. После этого она положила тело в сумку, спрятала его в диване и покинула квартиру. Она уже состояла на учете как неблагополучный родитель.

