В Израиле скончался актер из «Списка Шиндлера» Умер израильский актер и режиссер Рами Хойбергер

Израильский актер, режиссер и телеведущий Рами Хойбергер скончался 28 августа на 62-м году жизни, сообщает Haaretz. Причиной смерти стал рак.

Артист родился в Тель-Авиве в 1963 году. Изучал актерское мастерство после службы. Играл в театре Шекспира и русскую классику.

Хойбергер снялся в более чем 40 фильмах. Зрителям он известен по кинокартинам «Список Шиндлера», «Конец медового месяца», «Зверь», «Крысы», «Маленький предатель» и «Операция „Бабушка“».

Артист оказался в центре скандала в 2007 году. Коллега обвинил его в сексуальных домогательствах. Но сторонам удалось урегулировать конфликт, и прокуратура закрыла дело.

Ранее ушел из жизни певец и автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Смерть артиста подтвердила его вдова Ирина. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады».

До этого стало известно, что сооснователь культовой метал-группы Mastodon 51-летний Брент Хайндс погиб в результате аварии на мотоцикле. Трагедия произошла в Атланте. По данным полиции, водитель внедорожника BMW не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с мотоциклом Harley Davidson, которым управлял Хайндс.