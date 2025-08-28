День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:21

В Израиле скончался актер из «Списка Шиндлера»

Умер израильский актер и режиссер Рами Хойбергер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израильский актер, режиссер и телеведущий Рами Хойбергер скончался 28 августа на 62-м году жизни, сообщает Haaretz. Причиной смерти стал рак.

Артист родился в Тель-Авиве в 1963 году. Изучал актерское мастерство после службы. Играл в театре Шекспира и русскую классику.

Хойбергер снялся в более чем 40 фильмах. Зрителям он известен по кинокартинам «Список Шиндлера», «Конец медового месяца», «Зверь», «Крысы», «Маленький предатель» и «Операция „Бабушка“».

Артист оказался в центре скандала в 2007 году. Коллега обвинил его в сексуальных домогательствах. Но сторонам удалось урегулировать конфликт, и прокуратура закрыла дело.

Ранее ушел из жизни певец и автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Смерть артиста подтвердила его вдова Ирина. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады».

До этого стало известно, что сооснователь культовой метал-группы Mastodon 51-летний Брент Хайндс погиб в результате аварии на мотоцикле. Трагедия произошла в Атланте. По данным полиции, водитель внедорожника BMW не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с мотоциклом Harley Davidson, которым управлял Хайндс.

актеры
режиссеры
умершие
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино загорелся КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.