Прилучный вспомнил о бывшей жене и поздравил ее с новой свадьбой

Российский актер Павел Прилучный поздравил свою бывшую супругу Агату Муцениеце с заключением брака, сообщает Telegram-канал Super.ru. Артист и его нынешняя жена Зепюр Брутян в беседе с журналистами передали поздравления Муцениеце. Они также прокомментировали выбор даты бракосочетания, которая совпала с годовщиной их собственной свадьбы.

25 августа у многих свадьбы, это популярная дата. Счастья молодым! Совет да любовь, — сказал актер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что Агата Муцениеце могла выйти замуж за аккордеониста Петра Дрангу в день годовщины свадьбы ее бывшего мужа Павла Прилучного и Зепюр Брутян с целью мести. Собеседник отметил, что актриса склонна поддевать актера и вступать с ним в соревнование.

До этого стало известно, что тесть Павла Прилучного Аршак Брутян имеет задолженность перед налоговыми органами на сумму почти полмиллиона рублей. У него обнаружены долги по исполнительным документам и кредитным обязательствам. В настоящее время он находится в международном розыске. В отношении Брутяна вынесено решение о заочном аресте на территории России. Его заочно обвиняют в нелегальной организации азартных игр.