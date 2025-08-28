День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:14

Прилучный вспомнил о бывшей жене и поздравил ее с новой свадьбой

Прилучный поздравил со свадьбой Агату Муцениеце

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Павел Прилучный поздравил свою бывшую супругу Агату Муцениеце с заключением брака, сообщает Telegram-канал Super.ru. Артист и его нынешняя жена Зепюр Брутян в беседе с журналистами передали поздравления Муцениеце. Они также прокомментировали выбор даты бракосочетания, которая совпала с годовщиной их собственной свадьбы.

25 августа у многих свадьбы, это популярная дата. Счастья молодым! Совет да любовь, — сказал актер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что Агата Муцениеце могла выйти замуж за аккордеониста Петра Дрангу в день годовщины свадьбы ее бывшего мужа Павла Прилучного и Зепюр Брутян с целью мести. Собеседник отметил, что актриса склонна поддевать актера и вступать с ним в соревнование.

До этого стало известно, что тесть Павла Прилучного Аршак Брутян имеет задолженность перед налоговыми органами на сумму почти полмиллиона рублей. У него обнаружены долги по исполнительным документам и кредитным обязательствам. В настоящее время он находится в международном розыске. В отношении Брутяна вынесено решение о заочном аресте на территории России. Его заочно обвиняют в нелегальной организации азартных игр.

Павел Прилучный
Агата Муцениеце
свадьбы
актеры
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.