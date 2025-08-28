День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:53

Выплаты участникам СВО в одном российском регионе повысили более чем вдвое

Выплаты контрактникам в Пермском округе увеличили в 2,5 раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты думы Пермского муниципального округа приняли решение о значительном увеличении единовременных выплат для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале «На местах». Размер финансовой поддержки для военнослужащих по контракту будет увеличен в 2,5 раза с 1 сентября 2025 года.

Согласно новому постановлению, вместо прежних 100 тысяч рублей контрактники из муниципалитета теперь будут получать 250 тысяч рублей. Парламентарии также утвердили повышение вознаграждения для граждан, содействующих привлечению военнослужащих. Также отмечается, что размер единовременной выплаты для лиц, оказавших содействие в привлечении контрактников, увеличен с 50 до 138 тысяч рублей.

Ранее заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова заявила, что в столице уже второй год подряд реализуют бесплатную летнюю программу досуга для детей из семей участников СВО. По ее словам, в этом году в столице подготовили занятия по 3D-моделированию и робототехнике, уроки большого тенниса, а также экскурсии на ключевые городские площадки.

Россия
Пермский край
спецоперация
выплаты
