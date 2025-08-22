Заммэра Москвы рассказала об итогах летней программы для детей бойцов СВО

В Москве уже второй год подряд реализуют бесплатную летнюю программу досуга для детей из семей участников СВО. В этом сезоне для ребят подготовили занятия по 3D-моделированию и робототехнике, уроки большого тенниса, а также экскурсии на ключевые городские площадки, рассказала заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Новым и по-настоящему запоминающимся событием для детей стала индивидуальная экскурсия по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином Дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Ребята прогулялись по нейронному лесу, проверили свой эмоциональный интеллект и смогли изучить организм с помощью интерактивных элементов в музее человеческого тела, — подчеркнула Ракова.

На протяжении всей программы с детьми работали высококвалифицированные педагоги и наставники. Программа была структурирована и включала несколько направлений: творческие мастер-классы, спортивные и музыкальные занятия, научно-технические активности, а также разнообразные культурно-досуговые мероприятия.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал снизить проходной балл по ОГЭ и ЕГЭ для детей бойцов СВО. Он объяснил, что дети из таких семей находятся в сложных психологических и социальных условиях, которые оказывают влияние на процесс обучения.