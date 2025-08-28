День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:42

Психолог призвала перестать сравнивать себя с другими в соцсетях

Психолог Кузнецова: соцсети формируют ложное ощущение чужой идеальной жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сравнение себя с другими людьми может вызывать раздражение и потерю уверенности, от него лучше отказаться, сообщила психолог Елена Кузнецова. В беседе с «ФедералПресс» она заявила, что особенно это касается социальных сетей, где каждый показывает себя только с лучшей стороны.

Сравнение — один из самых быстрых способов потерять уважение к себе и спокойствие. Особенно в соцсетях, где каждый второй словно с обложки журнала. <…> Как ты показываешь миру свою лучшую сторону, так и другие показывают свою. А между этими образами — огромная реальность, полная нюансов и сложностей, — пояснила психолог.

Эксперт подчеркнула, что отказ от сравнений — это процесс, требующий внимания и практики, но именно он открывает путь к внутренней свободе, радости и счастью. По ее мнению, себя можно сравнивать только с собой.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что предотвратить эмоциональное выгорание можно, если перестать тратить силы на выполнение чужих требований и ожиданий. По ее словам, многие люди путают постоянную занятость с продуктивностью, что приводит к перегрузкам и истощению. Для профилактики выгорания психолог также посоветовала практиковать когнитивную честность.

психологи
соцсети
Россия
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может столкнуться с потоком автомобилей и электроники из Индии
В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи
Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке
Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?
В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»
В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста
В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА
Первый губернатор Смоленской области попал под поезд
Граница Украины не выдержала наплыва желающих уехать мужчин
Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках
Мать пловца Свечникова рассказала о последнем его сообщении перед пропажей
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом
В Минпросвещения открестились от новой школьной формы
«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг
Врач рассказала, как уберечь школьников от близорукости
Кардиолог назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.