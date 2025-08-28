Психолог призвала перестать сравнивать себя с другими в соцсетях

Сравнение себя с другими людьми может вызывать раздражение и потерю уверенности, от него лучше отказаться, сообщила психолог Елена Кузнецова. В беседе с «ФедералПресс» она заявила, что особенно это касается социальных сетей, где каждый показывает себя только с лучшей стороны.

Сравнение — один из самых быстрых способов потерять уважение к себе и спокойствие. Особенно в соцсетях, где каждый второй словно с обложки журнала. <…> Как ты показываешь миру свою лучшую сторону, так и другие показывают свою. А между этими образами — огромная реальность, полная нюансов и сложностей, — пояснила психолог.

Эксперт подчеркнула, что отказ от сравнений — это процесс, требующий внимания и практики, но именно он открывает путь к внутренней свободе, радости и счастью. По ее мнению, себя можно сравнивать только с собой.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что предотвратить эмоциональное выгорание можно, если перестать тратить силы на выполнение чужих требований и ожиданий. По ее словам, многие люди путают постоянную занятость с продуктивностью, что приводит к перегрузкам и истощению. Для профилактики выгорания психолог также посоветовала практиковать когнитивную честность.